شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحيل المشرف على إزالة عقار بشتيل للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة الجيزة إنه في ضوء ما أثير على مدار اليوم بعدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انهيار عقار أثناء إزالته على حفار في منطقه بشتيل بمركز أوسيم.

وأضافت محافظة الجيزة في بيان لها، الجمعة، أنها اتخذت عدد من الإجراءات منها إحالة مسؤول الاشراف عن تنفيذ قرار الإزالة للعقار المكون من 4 أدوار على مساحة ٣٥٠ متر تقريباً والكائن بشارع الكباش ببشتيل إلى التحقيق وذلك للإهمال في تنفيذ قرارات الإزالة للعقار وعدم تطبيق المعايير الهندسية الصحيحة في إزاله العقار الأمر الذي عرض حياة المشاركين في الإزالة للخطر.

وأوضح البيان، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه بإجراء الكشف الطبي الكامل على سائق الحفار للتأكد من عدم إصابته بأي مكروه عقب الإزالة وقد تم بالفعل التأكد من سلامة سائق الحفار وعدم إصابته بأي مكروه.