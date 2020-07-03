شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم حار رطب.. والعظمى 38 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى، وأن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (75 – 35)، السواحل الشمالية (88– 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «38 – 24»، الإسكندرية «31 – 23»، قنا «42- 28»، الأقصر «42– 28»، أسوان «41 – 28» .