شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: نرفض أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة.. وعلاقاتنا جيدة مع جميع الأطراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، خالد منزلاوى، ضرورة العودة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، ورفض أي إجراء أحادى يضر بالأطراف الأخرى.

وأوضح «منزلاوى»، خلال اجتماع افتراضى للجنة العربية المصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس، أن المملكة تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف، مشيرًا إلى تفويض الجامعة العربية لمتابعة الموضوع لدى مجلس الأمن من أجل الوصول إلى تسوية عادلة للأزمة عبر الوصول لاتفاق يضمن الحقوق المائية لجميع الأطراف، ونوه بالصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الأمن والسلم العالميين، داعيا «جوتيريس» للسعى لدى الدول المعنية للوصول لحل عادل يضمن مصالح مصر والسودان المائية.

جاء ذلك بينما أكدت منظمة التعاون الإسلامى أنها تتابع باهتمام الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة، وشددت على أهمية الحفاظ على الأمن المائى لمصر والسودان، ورفض المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل، كما دعت المنظمة في بيان صحفى، أمس الأول، إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.