شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «عزل قنا»: بعض الحالات المصابة بكورونا تحتاج لدعم نفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعان مستشفى قنا العام بعدد من الأطباء النفسيين، لرفع الروح المعنوية للمصابين بفيروس كورونا المستجد خلال قضائهم فترة العلاج.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا تحتاج لدعم نفسي، لرفع الروح المعنوية ومساعدتهم على تخطى فترة المرض والتماثل للشفاء فتمت الاستعانة بأطباء نفسيين لبث روح التفاؤل والبهجة بين المرضى والعمل على حل أي مشاكل تواجه المرضى.

وأضاف الديب، أن سماع المرضى باستمرار لأخبار سيئة عن فيروس كورونا، وأرقام وإحصائيات عن عدد المصابين والوفيات، يتسبب في حالة اكتئاب لبعض المرضي، ما يولد أفكار سيئة لديهم قد تدفعهم لاتخاذ قرارات سيئة في حق أنفسهم، مشيرًا إلى أن الأطباء الثلاثة المكلفين بهذه المهمة يتواجدون مع المرضى ليلا في حديقة المستشفى، للتحاور والنقاش معهم لمساعدتهم على تخطى الأزمة المرضية وتقبل فترة المرض التي لن تطول بالتفاؤل.

وأوضح أن المكان المخصص لهذه المهمة يتم تعقيمه قبل وبعد الجلسات التي تجمع المرضى بالأطباء، مع تهيئة الجو المناسب لهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة أي فرص للعدوى.