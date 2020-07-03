شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد الإجراءات الاحترازية بأحد مطاعم رأس سدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الخميس، الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي بأحد مطاعم رأس سدر خلال جولته التفقدية بالمدينة لافتتاح بعض المشروعات الخدمية في ذكري ثورة 30 يونيه، ورافقه كلاً من المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية ومشايخ وعواقل المدينة.

وتناول المحافظ وجبة الإفطار مع مشايخ وعواقل رأس سدر في إطار حرص سيادته على اللقاء معهم في جميع جولاته الميدانية واستمع المحافظ لبعض مشاكلهم ومقترحاتهم بشأن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة، مؤكداً حرصه الدائم على هذا التقليد والتواصل مع أهالينا من بدو جنوب سيناء من أجل مواصلة مسيرة التنمية وتلقي المحافظ الشكر والترحيب من المشايخ والعواقل ومواطني المدينة لحزمة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين على أرض المحافظة وخاصة مدينة رأس سدر.