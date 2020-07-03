شكرا لقرائتكم خبر عن سر إغلاق مسجد الحسين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، لحين إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق؛ لتقصيرهم فى واجبهم الوظيفى، وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من تفشى وباء كورونا.
وفى هذا الفيديو نتعرف معا على تفاصيل وأسباب قيام وزارة الأوقاف بغلق مسجد الإمام الحسين.
كانت هذه تفاصيل خبر سر إغلاق مسجد الحسين.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.