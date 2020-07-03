شكرا لقرائتكم خبر عن سر إغلاق مسجد الحسين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، لحين إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق؛ لتقصيرهم فى واجبهم الوظيفى، وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من تفشى وباء كورونا.

وفى هذا الفيديو نتعرف معا على تفاصيل وأسباب قيام وزارة الأوقاف بغلق مسجد الإمام الحسين.