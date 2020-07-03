شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: منح الجالية المصرية بكندا اشتراكا مجانيا بمنصة Watch iT لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاتفاق مع تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على منح الجالية المصرية بكندا اشتراكًا مجانياً بمنصة Watch iT الإلكترونية طوال شهر يوليو الجاري.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم:"إن ذلك يأتى فى ضوء تقدير نجاح جهود الجالية المصرية المؤثرة بالمجتمع الكندى فى تعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد من خلال إعلان الاحتفاء بهذا الشهر من كل عام، حيث ثمنّت السفيرة نبيلة مكرم دور الجالية المصرية فى كندا لأنها تعد نموذجًا إيجابيًا يحتذى به بين مختلف الجاليات لدورها البارز فى التعريف بإنجازات وتاريخ مصر الوطن الأم، بما يعد موقفًا مضيئًا أمام العالم لإظهار الدور المحورى لمصر التى امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

كما تقدمت وزيرة الهجرة بخالص الشكر والتقدير للسيد تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هذا التعاون المثمر الذى من شأنه أن يسهم فى ربط أبناء مصر فى كندا بوطنهم، من خلال إتاحة ومشاهدة الأعمال المصرية الدرامية والسينمائية سواء الوطنية أو الثقافية أو التراثية مجانًا ولمدة شهر كامل.

من جانبه، قال مصطفى بخيت المدير التنفيذى لمنصة Watch iT الإلكترونية، إنه يمكن لكل الجالية المصرية فى كندا الاستمتاع بخدمات المنصة مجاناً لمدة شهر وذلك باتباع الخطوات التالية:

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1- الدخول للموقع الإلكترونى www.watchit.com

2- إنشاء حساب جديد أو الدخول للخدمة حال إنشاء حساب من قبل

3- إدخال الرمز الترويجى WatchEgypt

4- يمكن الاستمتاع بعدها بالمشاهدة سواء عبر الموقع أو عبر تطبيق الهواتف والتلفزيونات الذكية

وجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية والتراث المصرى بمقاطعة أونتاريو الكندية تقام للعام الثانى على التوالى تحت رعاية وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وهى الفعاليات التى ستتم متابعتها عبر تقنية الفيديوكونفرانس نظرًا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتنظمها الهيئة الكندية للتراث المصري، والتى تتشكل من رموز الجالية المصرية بكندا.