شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية وفق خطة زمنية وعدم استعجال مقدرى الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تطبيق الجودة والدقة أثناء تصحيح كراسات امتحانات الثانوية العامة، موضحة أن كل ما يحقق مصلحة الطلاب فى التصحيح يتم تطبيقه، خاصة ما يتعلق بتصحيح الإجابات المتعددة فى الأسئلة المقالية.

وأوضحت المصادر، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات يتم وفق خطة زمنية دون استعجال أو تسريع معدلات التصحيح، مشيرة إلى أنه على جميع الطلاب عدم القلق حيال حصول كل منهم على حقه ودرجته التى يستحقها.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد الثلاثاء، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020 (الدور الأول).

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وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 آلاف و 457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالب/طالبة بنسبة نجاح 90.2%.

وأضاف حجازى، إن 4982 طالب/طالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 149 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 4857 طالب/طالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب/طالبة (بنسبة 20.33% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.

جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث تم عقد اجتماع، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع السادة موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وأسفر الاجتماع على أن مضمون الامتحان ومفرداته واضحة ولم يحدث أى جدال حول أى سؤال أو إجابته.

كما كلف الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، جميع لجان النظام والمراقبة بتشريح الأسئلة لتحديد نسبة الطلاب الذين لم يجيبوا أو أجابوا على كل سؤال لتحديد مستوى السهولة والصعوبة وتحديد القدرة التمييزية لكل سؤال وقد أوضحت نتيجة التشريح أن جميع الأسئلة لها قدرة تمييزية مرتفعة وبالتالي فإن جميع الأسئلة صالحة لقياس نواتج التعلم التى وضعت من أجلها.