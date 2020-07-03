شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: استجابة عضو بمجلس النواب لإزالة سور مخالف على نهر النيل على نفقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، إنه في إطار ما تشهده مصر من إعلاء لمبادئ سيادة القانون والشفافية، قام القطاع وبالتنسيق مع أحد أعضاء مجلس النواب عن إحدي دوائر الوجه القبلي بالإزالة الطوعية بمعرفته وعلي نفقته الخاصة لسور مخالف أقامه دون ترخيص بالمنطقة المحظورة لنهر النيل بإحدي قري الوجه القبلي ، وذلك تحت إشراف وتواجد أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل المعنية .

وتجدر الاشارة الى أن ذلك السلوك إنما يأتي كأحد ثمار مبادئ دولة سيادة القانون والتي توليها الدولة المصرية جل إهتمامها وترعاها وتنميها القيادة السياسية الواعية .

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وكان قد وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على استمرار بذل المزيد من الجهد في سبيل عودة نيلنا الخالد بلا تعديات إرساء دعائم دولة القانون وتنفيذه على الجميع ، وعدم التهاون حيال أي تعدي ومجابهته بكل قوة .