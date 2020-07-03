قواعد جديدة واشتراطات صارمة.. كيف غير كورونا ملامح السفر.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطارات لاستقبال المسافرين تزامنا مع عودة النشاط السياحى فى عدد من البلدان، لكن السفر الجوى فى المرحلة المقبلة سوف يختلف عما كان يعهده المسافر من قبل، تختلف الإجراءات من شركة لأخرى وعلى الركاب التعرف عليها قبل السفر.. Advertisements

كيف غير كورونا ملامح السفر

كيف غير كورونا ملامح السفر

كيف غير كورونا ملامح السفر

كيف غير كورونا ملامح السفر

كيف غير كورونا ملامح السفر

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