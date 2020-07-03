شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن 6 توصيات حول تسميد ومكافحة ورى أشجار المانجو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365 "، عددا من الارشادات والتوصيات الفنية التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي المانجو مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت في التالي:

وأكد تقرير الارشاد الزراعى أن من اهم العمليات..

-يبدأ تعليق مصائد الجاذبات الجنسية لذبابة الفاكهة داخل حدائق المانجو ابتداء من أول يوليو بمعدل مصيدة لكل 5 أفدنة وتفحص أسبوعيا لتحديد موعد وطريقة العلاج اللازم

وعن طرق تسميد الأشجار

-الاشجار التي تروى بالغمر اضافة الأسمدة بالنسبة للأشجار غير المثمرة الأقل من 5 سنوات باضافة 750 جم سلفات نشادر لكل شجرة علي دفعتين بينهما 15 يوما

-الاشجار التي تروى بالتنقيط يستخدم 450 جم نترات نشادر بكل شجرة تروي بالتنقيط وتقسم تلك الكمية علي أكبر عدد من الدفعات المتساوية.

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-في حالة الأشجار المثمرة وفي سنة الحمل الغزير تضاف الأسمدة خلال شهريوليو لتنشيط خروج نموات خضرية جديدة تحمل براعم ثمرية للموسم التالي لتقليل ظاهرة تبادل الحمل

وعن طرق الري

-الانتظام في الري وعدم التعطيش أو المغالاة فيه حتى لايحدث تساقط أو تشقق للثمار، ويتم اطالة الفترة بين الريات قليلا عند وصول الثمار الي ثلثي حجمها لمنع تشققها وتساقطها ويكون الري في الصباح الباكر أو في المساء . تحتاج شجرة المانجو في شهر يوليو الي حوالي 100 لتر ماء يوميا

ومن اهم طرق برنامج المكافحة

-في حالة الاصابة وعند وجود الذبابة بأعداد كبيرة يتم الرش للأشجار بالديمثويت 40% بمعدل 75 سم / 100 لتر ماء مرتين بينهما 3 أسابيع وذلك حتى أواخر يوليووأوائل أغسطس وهو مفيد أيضا في علاج الحشرات القشرية والبق الدقيقي مع ايقاف الرش بعد الجمع بـ 21 يوما.