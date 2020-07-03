شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تنفيذ مشروع لتطوير ورش كوم أبو راضى بـ 286 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل لورش السكة الحديد فى كوم أبو راضى ببنى سويف بتكلفة تصل إلى 286 مليون جنيه، حيث تقوم بتنفيذ المشروع إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.
وأضافت هيئة السكة الحديد أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال التطوير بتكلفة 106 ملايين جنيه، حيث تشمل أعمال التطويرإعادة تأهيل الهناجر المعدنية وإنشاء مباني إدارية جديدة وأعمال تغذية شبكات الصرف وتجديد شبكة التغذية بالمياه والكهرباء.
وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه تم البدء في المرحلة الثانية من أعمال تطوير الورش بقيمة 180 مليون جنيه، وتشمل أعمال شبكة الحماية المدنية وتأهيل المباني الإدارية القائمة ورصف الطرق الداخلية وأعمال البلاطات الخرسانية بمداخل صالات الورش.
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