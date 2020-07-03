شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين الشامل» يصل «الأقصر» بعد النجاح في «بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، نقل تجربة منظومة التأمين الصحى الشامل إلى محافظة الأقصر قريبًا، بعد مرور عام كامل على بدء التجربة ونجاحها في محافظة بورسعيد، لافتًا إلى استمرار إطلاق المنظومة تباعًا مع السير بخطى ثابتة لتشمل المنظومة كل محافظات المرحلة الأولى وهى «السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان».

وأشاد السبكى بجهود الأطقم الطبية والإدارية وكل فرد ضمن فريق العمل داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتى ساهمت في النهوض بمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل المحافظة، خصوصًا دوهم الفعال في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأشار رئيس الهيئة إلى نجاح تطبيق الكتاب الدورى الأول الذي أصدرته الهيئة من شهر إبريل والذى كان الهدف منه حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنع تسلل الفيروس داخل المنشآت التابعة للهيئة..