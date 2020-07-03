محافظ الجيزة يتابع مشروعات المياه والرصف في أوسيم ومنشأه القناطر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأعمال الجارية لمشروع محطة مياه منشأة القناطر والتي تبلغ طاقتها ٤٠ ألف م ٣ ما يساهم في توفير المياه بكميات جيده لمواطني المركز والقضاء على مشكلات الانقطاعات للمياه.
كما تفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة النيل بمركز ومدينة منشأة القناطر موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق اعلي استغلال من سور الحديقة
وتابع راشد الأعمال الإنشائية لمدرسة المصطفى الثانوية بقرية الحسانين بالمناشى والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر بسعة ٣٣ فصل دراسي وسوف تساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية بالمركز ومن المقرر دخولها الخدمة خلال العام الدراسي الجديد.
كما تفقد محافظ الجيزة حاله النظافة والإشغالات بمركز ومدينة أوسيم، مشددًا على رئيس المركز برفع القمامة المتراكمة بجانبي السكة الحديد بمنطقه بشتيل مع وضع حلول جذرية لعدم تكرار إلقاء القمامة بالمنطقة موجها بتنظيم موقف الميكروباصات ومنع الوقوف العشوائي.
كما كلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمحافظة بتنفيذ طبقه اسفلت سطحيه لشارع ترعة الزمر ببشتيل واستكمال سور السكة الحديد.
كما تفقد المحافظ شارع مزلقان الكوم الأحمر موجها برفع كفاءة النظافة وأعمدة الإنارة والجزيرة الوسطى.
وكلف المحافظ بعمل تصور لمصرف الاسطبل لإقامة سوق حضاري عليها لخدمه المواطنين.
وجاءت توجبهات المحافظ خلال جولة راققه خلالها إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق ومحمد عبدالراضي رئيس مركز منشاه القناطر.
كما تفقد محافظ الجيزة مستشفيات أوسيم ومبارك المركزي بمراكز ومدن أوسيم ومنشأه القناطر في زيارة شملت متابعة جاهزية أقسام الاستقبال والعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضي والوقوف على الخدمات المقدمة، موجها مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة بتوفير 5 أجهزة أشعة وجميع الاحتياجات اللازمة للمستشفى.
وأكد المحافظ للأطباء والممرضين على ضرورة الجاهزية الكاملة والمستمرة خلال المرحلة المقبلة ورفع أقصى درجات الانضباط موجهًا في الوقت ذاته التحية والتقدير لهم لما يبذلونه من مجهودات في سبيل سلامه المواطنين.
كما شدد المحافظ على عدم الامتناع عن استقبال أي مريض والكشف على الحالات وتحويلها إلى أماكن أخرى في حاله عدم توافر الإمكانية لتلقي العلاج بالمستشفى.
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