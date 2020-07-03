شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تبدأ إعداد «جدول الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العمل داخل أروقة الهيئة يجرى على قدم وساق استعدادا لانتخاب أول مجلس للشيوخ، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون المجلس، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وقانون الهيئة، موضحة أن الجهاز التنفيذى للهيئة يعكف حالياً على الإعداد للانتخابات وإعداد القرارات اللازمة لها، وتحديد اللجان التي تستقبل الناخبين، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس ومنع تزاحم الناخبين.

وقالت، في بيان، أمس، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة القاضى لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، يعقد اجتماعاً في غضون الساعات المقبلة للنظر فيما أعدَّه القاضى أسامة غازى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، ومعاونوه، من قرارات وترتيبات لازمة لإجراء الانتخابات، لاعتمادها وإصدارها، وتحديد موعد عقد المؤتمر الصحفى لمجلس إدارة الهيئة لإعلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشح والجدول الزمنى الكامل للانتخابات.

كانت الجريدة الرسمية نشرت، أمس، تصديق الرئيس على القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويُشكل مجلس النواب من 568 عضوا يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، كما صدق الرئيس على القانون 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ الذي يُشكل من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.