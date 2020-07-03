شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بمحافظه الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحه بالإسماعيلية عن بدء اطلاق القوافل العلاجية «لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة» بالمحافظة وبتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء شريف بشاره محافظ الإسماعيليه تم تفعيل المبادره بالوحدات والمراكز الصحية والقوافل العلاجية المتنقله على مستوى المحافظة ويتم صرف العلاج لمدة تكفي 3 أشهر كما تم التعاقد مع مراكز الأشعة ومعامل التحاليل الخاصة ضمن المبادرة للتيسير على المرضى.

وأضاف «السقعان» ان من خلال «مبادره رئيس الجمهوريه لمتابعه وعلاج الامراض المزمنه» ستُقَدَم الخدمه الطبيه اللازمه للمواطنين من عمر ١٨ عام فاكثر وتُمكن أصحاب الأمراض المزمنة من استخراج قرارات العلاج على نفقه الدوله وكذلك تَجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة مع إتاحة صرف الأدوية من الصيدليه المخصصه بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.

وأضاف ان هذه المبادره تأتى في اطار دعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيث تم تخصيص ممرات امنه للدخول والخروج بالمستشفيات وإتباع اساليب مكافحه العدوى .

وأشار إلى أن المبادره تتيح إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة تيسيرًا على المواطنين، فيتم احالة المريض بالكارت المرفق سواء للمستشفى التابعة أو للمعامل ومراكز الاشعة المتعاقده مع التأمين الصحي.

ودعا المواطنين اصحاب الامراض المزمنه التوجه لاقرب منشأه صحيه واجراء الفحص الطبى بالمبادره حيث تم توزيع الاماكن على النحو التالى:

*اداره الاسماعيلية (مركز طبى الشيخ زايد، مستشفى الاسماعيليه العام، القافله العلاجيه بحى السلام).

*ادارة ابو صوير وحدة السبع ابار غربية

*ادارة القصاصين وحدة تل ثمود

*ادارة التل الكبير وحدة البعالوة الكبرى

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*ادارة القنطرة غرب وحدة الكيلو ١٧

*ادارة القنطرة شرق وحدة العبور

*ادارة فايد وحدة سرابيوم