شكرا لقرائتكم خبر عن أمين ائتلاف الأغلبية البرلمانية: نتقدم بقانون تقسيم الدوائر لـ"النواب" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر" ائتلاف الأغلبية البرلمانية"، أن الائتلاف سيتقدم قريبا بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أنه يتم إعدادها من قبل المتخصيين وباختصاصات متنوعة .

ولفت أمين ائتلاف الأغلبية البرلمانية، الى أنه لابد من التأكيد هنا على أن مشاركة النواب فى الحوار حول إعداد هذا القانون على الأخص صعبة، قائلا:"التجربة علمتنا بأنها دائما ما تأتى بصراعات وجدل عقيم لا يثمن منه.. لأن النائب بطبيعة الحال له مصلحة فى شكل الدائرة وبالتالى مداخلات النواب فى هذه المسائل بها قدر من الارتباط بمصالح مباشرة وينأون عن الدخول فى هذا الأمر والجميع يتفهم ذلك".

وأوضح أنه لذلك يتم إعدادها بواسطة مجموعة من الكفاءات والمتخصصين المتنوعين من خبراء الدوائر بالدولة المصرية، مبديا تطلعه بالخروج بمشروع قانون متوازن قريبا وتقديمه لمجلس النواب خلال الأيام القادمة .

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ووجه "السجينى" تهنئة بالتصديق على قوانين الانتخابات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن هذه القوانين استحقاق دستورى وتم مناقشتها وإقرارها وسط توافق من الجميع.

يذكر أنه نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، علي القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفي مقدمتها القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.