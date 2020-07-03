شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التيار الكهربائى للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن الجدول الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى على الجهد المنخفض للمستثمرين و فقاً للقواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي ، و فيما يلى البرنامج الزمنى لتوصيل التيار الكهربائى للمستثمرين :

1-تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم البيانات للمستثمر.

2-معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.

3- اعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

4-تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر يوم واحد .

5-تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع طبقاً لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.

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6 -توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقاً للاتفاق، والانتــــهاء من تنفيذ الأعمال.

و الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ (17) يوم.

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نشر كيفية حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية وفقا للقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، كما يلى :

1. يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض وأجور التركيب وضريبة المبيعات حتى مسافة مائة متر من مصدر التغذية.

2. يتحمل طالب التغذية الكهربائية الرئيسية تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بواقع 450أربعمائة وخمسون جنيه/ك.ف.أ من الأحمال المطلوبة للمنشأة، ويتم مراجعتها كل سنتين طبقاً لمتوسط نسبة التغير في أسعار المهمات وكذا التغير في ضريبة القيمة المضافة.

3. يتم حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على أساس المساحة الكلية لعدد الأدوار المطلوب توصيل التغذية الكهربائية لها طبقاً للرخصة والرسم الهندسي وموافقة الوحدة المحلية، على أن يقدم طالب التوصيلة إقراراً بالتزامه بسداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية في حالة تعلية المنشأة السكنية بأدوار مرخص له بها.