أخبار مصر | الإنتاج الحربي عملاق الصناعة الوطنية.. شاركت في 317 مشروعاً قومياً وأرباحها تخطت 16 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي عملاق الصناعة الوطنية.. شاركت في 317 مشروعاً قومياً وأرباحها تخطت 16 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهدف وزارة الإنتاج الحربي إلى تأمين مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية من الأسلحة والذخائر والمعدات، إلى جانب تنفيذ بعض الأهداف الإستراتيجية في إطار تحقيق التنمية المستدامة، ومنها المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والصناعية بالدولة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات لتعميق التصنيع المحلي، وتقديم منتجات ذات جودة فائقة في المجالات الدفاعية والمدنية ورفع إنتاجية الموار البشرية إلى جانب رفع مستوى دخل العاملين.

من هو الدكتور محمد العصار؟

واستطاع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تحقيق طفرة في الوزارة على مدار الـ6 سنوات الماضية، وأن يصل بإيرادات الوزارة إلى أعلى معدل لها منذ إنشائها، من خلال إنشاء مصانع وشركات جديدة، والدخول بقوة في كافة المجالات التي ترتبط بعمل واستراتيجية الإنتاج الحربي لتحقيق التنمية.

حصل الفريق محمد العصار على بكالوريوس هندسة كلية الفنية العسكرية ماجستير الهندسة الكهربائية ودكتوراة الهندسة الكهربائية ونال وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلى اكتوبر ۷۳

وسام جوقة الشرف مرتبة قائد من فرنسا.

وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى وكان مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ثم رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ومستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، وأخيرا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.

وفي ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بترقية السيد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

317 مشروعا قوميا

وشاركت الوزارة في 317 مشروعًا قوميًا ونفذ منها أكثر من 125 مشروعًا حتى الآن إلى جانب تنفيذ 6 خطوط إنتاج و8 شركات صناعية جديدة، وجار العمل على إقامة 4 خطوط إنتاج أخري و10 شركات صناعية إضافية، مما دفع وزارة الإنتاج الحربي إلى تحقيق إيرادات فاقت الـ 16.5 مليار جنية في عام 2019، مقابل 4.2 مليار جنية في عام 2014.

90 مشروع في الإنشاءات

ففي مجال الإنشاءات والمرافق تم تنفيذ 90 مشروعًا بقيمة 1732.3 مليون جنية، وفي مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ 3 مشاريع بقيمة 93.8 مليون جنية، وفي مجال التنمية المحلية تم تنفيذ 3 مشاريع بقيمة 190.9 مليون جنية، وفي مجال الموارد المائية والري تم تنفيذ 8 مشروعات بقيمة 476.84 مليون جنية.

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أما في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تنفيذ 7 مشاريع بقيمة 191.94، وفي مجال تنفيذ الطرق تم تنفيذ 6 مشاريع بقيمة 1599.17 مليون جنية، وفي مجال السياحة نفذت الوزارة 7 مشروعات بقيمة 32.62 مليون جنية.