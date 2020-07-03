شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط زيارة المواقع الآثرية والمتاحف بعد إعادة فتحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية فتح المواقع الآثرية والمتاحف مرة أخرى للجمهور على مراحل بداية أكدت وزارة السياحة والآثار على ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

وقبل زيارة أى موقع أثرى تعرف على ضوابط الزيارة:

- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين بها يومياً والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- أن يتم توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين.

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم. - الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).

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بالنسبة الأفواج السياحية والرحلات تشمل الضوابط:

-عدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فرداً (لحين إشعار آخر) مع التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة والشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

ـ قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

-مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:

200 زائر/ ساعة بالمتحف المصري بالتحرير.

100 زائر/ الساعة بالمتاحف الأخرى.

من 10 إلى 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

-التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فرد مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من 5 رحلات في اليوم الواحد.