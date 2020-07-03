شكرا لقرائتكم خبر عن أصناف ومساحات وإنتاج مناطق محصول البطيخ وسعره بالحقول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، المساحات المنزرعة من البطيخ والإنتاجية السنوية وسبب تذبذب أسعار المنتج بالأسواق والحلول المقترحة، يعد البطيخ من الفواكه الصيفية والمفضلة لدى الكثير والتى تحتوى على عناصر غذائية عديدة من فيتامينات ومعادن وغيرها وتمد الجسم بفوائد صحية.

-من أهم أصناف البطيخ، صنف جيزة 1، جيزة 21، صنف"هجين أسوان".

- مساحات البطيخ المنزرعة تبلغ 81 ألفا و 798 فدانا منها 19 ألفا و 774 فدانا بالأراضى القديمة ، و62 ألفا بالأراضي الجديدة .

- مناطق زراعة البطيخ فى النوبارية ومطروح والإسكندرية وأسوان.

-إجمالى إنتاج مصر من البطيخ يقترب من مليون و100 ألف طن سنويا، بمتوسط إنتاج يصل إلى13 طن للفدان.

- يواجه سوق البطيخ ارتفاعه فى الأسواق بمقارنة بسعرة الحقيقى فى الحقل بسب جشع التجار والحلقات الوسيطة.

-طبقا لتصريحات نقابة الفلاحين اسعار البطيخة تتراوح من 10 الي 15جنيه حسب الحجم في مزارع البطيخ والكيلو يصل في المزرعة مابين 2 الى 2.5 جنيها للكيلو إلا أن سعر البطيخة تصل 40 الى 50جنيه في بعض الاماكن .

- تعد كثرة الحلقات الوسيطة أحد أهم اسباب ارتفاع أسعار البطيخ عن الطبيعي فالمزارع يبيع البطيخ بالحمولة أو بالعدد في اسواق الجملة البعيدة نسبيا عن اماكن الزراعة مع ما يمثله نقل البطيخ من صعوبات لان البطيخ سهل السقوط من السيارة وسهل الكسر ثم يبيعه تاجر الجملة لكبار التجار الذين يضيفون ارباح وتكلفة نقل علي البطيخ ثم يباع البطيخ من التاجر الكبير لصغار التجار ثم لبائعي التجزئة والباعة العشوائيين الذين يضاعفون الاسعار دونما رقيب

Advertisements

-بخلاف الاسعار العالية فقد يفاجا المواطن بأن البطيخة غير ناضجه أو مجوفه أو ليس لها طعم وفي هذه الحالة يصعب ان لم يكن مستحيل ارجاعها .

-انتشار اصناف كثيره من البطيخ لم تكن موجوده من قبل وتعدد طرق الزراعه وزيادة عمليات التسميد والرش ادي لوجود بطيخ غير مستساغ الطعم.

-تكويد مزارع البطيخ لأحكام الرقابة وتتبع البطيخ طوال مدة زراعته وحتي عرضه للبيع في الاسواق ، وزيادة اسواق الجملة بالقرب من اماكن الزراعة وتشديد الرقابه علي باعة البطيخ المجهولين .

-الزام مزارعي البطيخ بالري بالطرق الحديثة واستحداث اليه جديده لمراقبة عمليات التسميد والرش لتكون بكميات مناسبه وانواع امنه ، مناشد بالإبلاغ عن أي بائع يتغالي في السعر أو يبيع منتجات غير مناسبه حفاظا علي انفسهم وعلي غيرهم ومساعده للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.