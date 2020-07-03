شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم واستمرار طرح السلع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح السلع للمواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية لاصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يوليو الجارى.

على جانب آخر، يستقبل موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظه لآخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

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وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة فى مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع فى ميكنتها فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين للمساهمة فى تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة .

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك فى إطار التحول الرقمى الشامل للدولة لافتا إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظه لأخرى والفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً فى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.