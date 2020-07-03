إعلامى سعودى: تركيا تتعامل مع الدوحة بنظرة تبعية وغياب ثقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الإعلامى السعودى خالد الزعتر هجوما عنيفا ضد السلطات القطرية بسبب واقعة استلام القوات التركية أمن الشوارع الرئيسية فى الدوحة لتأمين زيارة أردوغان إلى تميم.

‏وقال الزعتر :"ماقامت به القوات التركية في ‎قطر من إخلاء الشوارع الرئيسية في ‎الدوحة وإستلام أمن المطار قبل زيارة اردوغان لـ ‎قطر يؤكد أن ‎تركيا تتعامل مع الدوحة بنظرة تبعية، وغياب الثقة في الأمن القطري".

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‏وأضاف فى تغريدة أخرى:"ليس بمستغرب أن لاتثق ‎تركيا بالأمن القطري وتوعز لقواتها بإخلاء الشوارع الرئيسية في ‎الدوحة وإستلام أمن المطار، قبيل زيارة اردوغان لـ ‎قطر لأن النظام القطرى هو من كرس إنعدام الثقة في الأمن القطري بإعتماده على القوات الأجنبية".

وتابع :"‏غياب الثقة التركية في الأمن القطري يعكس وجود حالة من الإدراك بأن أردوغان مرفوض شعبياً في ‎قطر ومقبول فقط من قبل النظام القطري ، وذلك بسبب السطوة العسكرية التركية على ‎#الدوحة وحالة الإهانة التي يتعامل فيها الجنود الأتراك مع الشعب القطري".

‏واستطرد قائلا :"تتعامل ‎تركيا مع النظام القطري بمنتهى الإهانة والذل ، بدلاً من أن يحل أردوغان ضيفاً خلال زيارته لـ ‎قطر يتصرف وكأن ‎الدوحة محمية تابعة له ينشر جنوده في العاصمة القطرية ويرفض اي وجود للامن القطري في مطار الدوحة".