إعلامى سعودى: تركيا تتعامل مع الدوحة بنظرة تبعية وغياب ثقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الإعلامى السعودى خالد الزعتر هجوما عنيفا ضد السلطات القطرية بسبب واقعة استلام القوات التركية أمن الشوارع الرئيسية فى الدوحة لتأمين زيارة أردوغان إلى تميم.
وقال الزعتر :"ماقامت به القوات التركية في قطر من إخلاء الشوارع الرئيسية في الدوحة وإستلام أمن المطار قبل زيارة اردوغان لـ قطر يؤكد أن تركيا تتعامل مع الدوحة بنظرة تبعية، وغياب الثقة في الأمن القطري".
وأضاف فى تغريدة أخرى:"ليس بمستغرب أن لاتثق تركيا بالأمن القطري وتوعز لقواتها بإخلاء الشوارع الرئيسية في الدوحة وإستلام أمن المطار، قبيل زيارة اردوغان لـ قطر لأن النظام القطرى هو من كرس إنعدام الثقة في الأمن القطري بإعتماده على القوات الأجنبية".
وتابع :"غياب الثقة التركية في الأمن القطري يعكس وجود حالة من الإدراك بأن أردوغان مرفوض شعبياً في قطر ومقبول فقط من قبل النظام القطري ، وذلك بسبب السطوة العسكرية التركية على #الدوحة وحالة الإهانة التي يتعامل فيها الجنود الأتراك مع الشعب القطري".
واستطرد قائلا :"تتعامل تركيا مع النظام القطري بمنتهى الإهانة والذل ، بدلاً من أن يحل أردوغان ضيفاً خلال زيارته لـ قطر يتصرف وكأن الدوحة محمية تابعة له ينشر جنوده في العاصمة القطرية ويرفض اي وجود للامن القطري في مطار الدوحة".
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