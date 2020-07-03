شكرا لقرائتكم خبر عن 16 تصريحا من مستشار وزيرة الصحة تكشف خريطة الدراسات البحثية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نهي عاصم مستشارة وزير الصحة لشئون البحوث، فى 16 تصريحات هامة عن آليات ظهور لقاح كورونا بالأسواق، وكذلك موعد إعلان نتائج العلاج بالبلازما من المتعافين من كورونا، بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث الجديدة لمواجهة كوفيد 19. وجاءت أبرز هذه التصريحات كالآتى: 1- يوجد 11 تجربة اكلينيكية على لقاحات لفيروس كورونا حول العالم. 2- حتى الآن لم يتم التوصل للقاح أو علاج معتمد لفيروس كورونا. 3- كل ما يثار عن علاج أو لقاحات جديدة لايزال قيد البحث والدراسة . 4- مستشفيات العزل تجرى ابحاثا على أدوية مثل الريمديسفير والكالترا والإنترفيرون ومؤخرا ضمت التجارب أدوية لعلاج الطفيليات وفيروس سي. 5- دواء ايفرمكتين لعلاج الطفيليات نجري علية أبحاث ومتوقع أن يكون له نتائج مرضية بشكل مبدئي وسيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث خلال شهر. 6- نحذر من قيام البعض بتناول أدوية لعلاج كورونا بدون الرجوع للأطباء المختصين. 7- العلاج بالبلازما حقق نتائج مهمة ومبشرة وقوية للغاية لكن لا تصلح لكل الحالات. Advertisements 8- نسبة الشفاء في الحالات البسيطة والمتوسطة المصابة بكورونا بلغت 96 % . 9- خلال 15 يوما ستعلن الوزيرة هالة زايد عن نتائج العلاج بالبلازما . 10- الحالات الحرجة لم تحقق العلاج بالبلازما معها أي نتائج. 11- ندرس تصنيع اللقاحات والأدوية المتعلقة بكورونا حال التوصل لها بشكل نهائي. 12- لقاح أكسفورد هو اللقاح الأقرب إلى الإنتاج الحقيقي لكنة مازالت تجاربه لم تنتهي. 13- عقار الريميدسفير مرخص من هيئة الدواء الأمريكية للاستخدام الطارئ. 14- لجنة أخلاقيات البحث العلمي عرض عليها 40 بحث متعلق بكورونا . 15- تم استبعاد عقار الافيجان من الدراسات. 16- ما بين أبحاث معملية وملاحظات بحثية وتشخيصية ووقائية وعلاجية لكورونا وتم رفض بعض الأبحاث لعدم سلامة الفرضيات الحثية وخطورتها علي المريض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 16 تصريحا من مستشار وزيرة الصحة تكشف خريطة الدراسات البحثية لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.