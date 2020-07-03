شكرا لقرائتكم خبر عن زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى للمرة الخامسة تقيم ضدى دعوى خلع بسبب عصبيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام زوج دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها إثبات نشوز زوجته وخروجها عن طاعته، ليؤكد: "زوجتى ذهبت للمرة الخامسة لتقيم ضدي دعوي خلع، بسبب عصبيتها المفرطة، وتصرفاتها الجنونية، الذى يدفعها فى كل خلاف للتهديد بتطليقى، وعندما تهدأ تتراجع وتتنازل عن الدعاوى، وتبتزني للرجوع لها".

وأضاف ع.م.أ، البالغ من العمر 43 عاما، بمحكمة الأسرة:"عشت 14 عاما صابر على تحكمات زوجي، وصابر على إهانتها لى، واستيلائها على أموالى، من أجل أولادى، لتستغل ضعفى وحبى لهم، من أجل الحصول على مكاسب، فزوجتى لا تعرف الرحمة، اعتادت علي معاقبتي حتى أخضع لأوامرها".

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وأشار الزوج إلى أنها استولت على كافة ممتلكاته، وإجباره على التنازل عن شقته لها، وتركته بعدما أصبح مفلس، وهو عاجز عن التصدى لها، خوفا من تهديده بحرمانه من رؤية أطفاله، حال رفضه تنفيذ طلباتها.

وأكمل:" تسبب في تدمير سمعتى وصورتى أمام جميع معارفنا، لأعيش سنوات فى عذاب، ووصل بها الجبروت بتهديدي بسلاح أبيض، وملاحقتي بدعاوي حبس بقائمة المنقولات والمؤخر، وابتزازي فى كل خلاف للرجوع لها مرة أخرى".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.