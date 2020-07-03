شديد الحرارة حتى منتصف الأسبوع.. الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 72 ساعة؛ أيام (الجمعة - السبت - الأحد)، موضحةً أن الأحوال الجوية شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

الجمعة

توقعت الهيئة أن ترتفع درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ويكون الطقس حار رطب نهارًا، لطيفًا ليلاً، مع احتمالية شبورة مائية في الصباح، فيما سيكون شديد الحرارة على شمال الصعيد، معتدل ليلاً.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى: 38 24

الوجه البحري: 38 23

السواحل الشمالية الغربية: 31 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 32 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 38 28

شمال الصعيد: 40 26

جنوب الصعيد: 42 28

السبت

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يستمر في ارتفاع درجات الحرارة، غدا السبت، ويكون الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع شبورة مائية في الصباح.

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ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة أيضًا على شمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى: 38 24

الوجه البحري: 38 23

السواحل الشمالية الغربية: 31 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 31 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 38 28

شمال الصعيد: 41 26

جنوب الصعيد: 42 28

الأحد

وقالت الهيئة، إن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها حتى يوم الأحد المقبل أيضًا، على أن يكون لطيف ليلاً مع وجود شبورة مائية.

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة، وأن هذا الارتفاع يصاحبه استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة على مناطق متفرقة من البلاد، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى: 37 24

الوجه البحري: 37 24

السواحل الشمالية الغربية: 31 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 31 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 39 28

شمال الصعيد: 40 26

جنوب الصعيد: 41 28​