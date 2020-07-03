شكرا لقرائتكم خبر عن "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن بأذان النوازل لصلاة الجمعة اليوم ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤذن مساجد مصر اليوم بأذان النوازل وقت صلاة الظهر، حيث لم تتخذ وزارة الأوقاف بعد قرارا بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة فى المساجد، ومازال قرار فتح المساجد قاصرا على أداء الصلوات الخمس فيما عدا صلاة الجمعة.

ونص أذان النوازل نصه:

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله.

أشهد أن محمدًا رسول الله.

ألا صلوا في بيوتكم ظهرا.

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ألا صلوا في رحالكم ظهرا.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

وفى الوقت نفسه أكدت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة اليوم من مسجد السلطان حسن فى القاهرة، بعدد محدود من المصلين، مشددة على جميع العاملين فى المساجد بعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان سابق: "إنه بالرغم من إشادتها بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية فإن التجربة لا تزال موضع التقييم، وفي إطار سياسة الفتح التدريجي لشئون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة، غير أنها تؤكد أن الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر، قائلة: "طاعة الله في العبادة لا تطلب بمعصيته في أذى الآخرين أو مخالفة جهات الاختصاص أو الاحتيال بأى طريق علي المخالفة ".

وناشدت الوزارة المصلين التعاون معها في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، وأكدت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذى يتجاوز فى شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها إلى غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .