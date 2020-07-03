شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الشيوخ.. 5% من عدد الناخبين شرط فوز المترشح الوحيد أو قائمة منفردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، الإجراءات المترتبة على وجود مترشح وحيد "فردي"، وقائمة وحيدة في انتخابات مجلس الشيوخ، وشرط إعلان فوز المترشح أو القائمة وهو حصول أي منهما علي نسبة 5% علي الأقل من عدد الناخبين، كما حدد ما يترتب علي عدم حصول المترشح أو القائمة على هذه النسبة.

وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون مجلس الشيوخ علي الآتي:

- إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

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- فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

- إن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

- إن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.