شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التشكيل الجديد لرؤساء محاكم الاستئناف الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية تغييرات فى رئاستها، بتولى رؤساء جدد لها، بدلا من الحاليين لبلوغ عدد منهم سن التقاعد، أو لحدوث تنقلات فيما بينهم على مستوى هذه المحاكم، حيث يأتى تعيينهم وفقا للأقدمية المطلقة والتى يتم من خلالها تولى هذه المناصب.

ومحاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية هى، محكمة استئناف القاهرة، ومحكمة استئناف الإسكندرية، ومحكمة استئناف طنطا، ومحكمة استئناف المنصورة، ومحكمة استئناف الإسماعيلية، ومحكمة استئناف بنى سويف، ومحكمة استئناف أسيوط، ومحكمة استئناف قنا.

ومن بداية يوليو الجارى أصبح تشكيل رؤساء المحاكم كالتالى :

المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار محمد محمد السيد عبد النبي رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

المستشار عيد عبد الغني محمد سويلم نصر رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.

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المستشار فرج موسى على زاهر رئيسا المحكمة استئناف المنصورة.

المستشار عبده أحمد عطية الاودن رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

المستشار نظمي حمدي أمين مسعود رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف.

المستشار محمد محمود مصطفى رفعت عرابي رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.

المستشار محسن مبروك إبراهيم مبروك رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

ونص قانون السلطة القضائية فى المادة 6 منه على، "يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة.وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

وكذلك يجوز تأليف دائرة استثنائية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف. كما نصت المادة 7 من القانون أيضا على أنه تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف. ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القضاة بها.