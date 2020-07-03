شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: نقل صلاة الجمعة اليوم من مسجد السلطان حسن بعدد محدود من المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم إقامة صلاة الجمعة اليوم من مسجد السلطان حسن في القاهرة، بعدد محدود من المصلين، مشددة على جميع العاملين فى المساجد عدم فتح أى مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الأوقاف:"إنه بالرغم من إشادتها بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية فإن التجربة لا تزال موضع التقييم، وفي إطار سياسة الفتح التدريجي لشئون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة، غير أنها تؤكد أن الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر، قائلة: "طاعة الله في العبادة لا تطلب بمعصيته في أذى الآخرين أو مخالفة جهات الاختصاص أو الاحتيال بأى طريق علي المخالفة ".

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وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون معها في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، وأكدت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذى يتجاوز فى شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها إلى غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن الوفاء للأوطان دليل على نبل صاحبه وطيب معدنه وأصله، بل وحسن فهمه لدينه، فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وإذا أردت أن تعرف أصالة إنسان فانظر إلى مدى وفائه لوطنه وحبه له واستعداده للتضحية في سبيله .