شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة: استخدام روبوت لتوزيع أسئلة الامتحانات عملية تجريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ، إن استخدام روبوت فى امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعة ، كان بمثابة مشروع لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات ، موضحة أن المشروع فى إطار التجربة ولم يتم تعميمه على جميع الكليات ، وأن استخدامه كعملية تجريبية تم فى مدرج يضم 30 طالب .

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس لـ"الخليج 365": لازال هناك أعمال تطوير تتم على الروبوت بهدف تحسين أداءه ، موضحة أن الفكرة ناتجة من فريق كلابر لتجنب التلامس بين الطلاب والمراقب والملاحظ باللجنة والفكرة نابعة فى أن الطالب هو من يتسلم بنفسه ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة وبعد الانتهاء من الامتحان يقوم بوضع كراسة الإجابة لدى الروبوت.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس: فكرة الطلاب كانت تتضمن أن يكون لدى الروبوت يد لتسليم وتسلم الإجابة من الطلاب وجارى تحسين الفكرة حاليا بالتعاون مع أساتذة الكلية.

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وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، أن المشروع بمثابة تشجيع للطلاب بكلية الحاسبات للتفاعل مع أزمة كورونا، مؤكدة أنه تم توفير الدعم للطلاب من مكتب الابداع والتسويق بالجامعة ويجرى حاليا العمل على تحسين أداء الروبوت من خلال التعاون بين الطلاب والأساتذة.

وأكدت رئيس جامعة قناة السويس أن الروبوت لا يعنى الاستغناء عن الملاحظ والمراقب فى لجان الامتحانات وأنه يأتى فى إطار التفاعل مع مواجهة كورونا وضمن إجراءات الوقاية .