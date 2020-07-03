شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المنيرة تجرى 3 عمليات ولادة قيصرية لأمهات مشتبه إصابتهم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مستشفي المنيرة بإجراء ثلاث ولادات قيصرية في أقل من 24 ساعة لأمهات مشتبه إصابتهم بالكورونا أو إيجابي محولين من مستشفيات مختلفة مع اخذ جميع الإجراءات للحفاظ علي سلامة الأمهات والأجنة.

وقال الدكتور كريم سلام مدير المستشفى، إن أحداهن كانت 29 أسبوع مع جفاف شديد بالسائل المحيط بالجنين وكانت مخاطرة كبيرة للحفاظ علي الجنين ووفقهم الله وتم دخول الأطفال الحضانة.

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وكان الدكتور كريم سلام مدير مستشفي المنيرة بالقاهرة، أكد أن المستشفي مستمرة مع أداء دورها الريادي في استقبال الحالات المشتبة في اصابتها بكورونا خاصة التى تحتاج إلى تدخل جراحى.

وقال الدكتور كريم سلام: حضر إلى المستشفي مريض 79 سنة ويدعى محمود جمال احمد يعاني من غرغرينا في منطقة العجان وكيس الصفن مع الاشتباه بالكورونا وعلي الفور قام فريق الطوارئ بتقييم الحالة وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة وعرض المريض علي فريق الجراحين بوحدة ا.د محمد فاروق وتقييم ضرورة دخوله العمليات فورا لخطورة الحالة والتي تم تحويلها من مستشفيات الهرم وام المصريين ثم احمد ماهر وتم عمل عملية تنظيف للغرغرينا بشكل كامل تحت المخدر النصفي والمريض يتلقي الرعاية الطبية بعد الجراحة.