شديد الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحةً أن الأحوال الجوية تشهد طقسًا حار رطب على القاهرة والوجه البحري لتسجل الحرارة على القاهرة 38 درجة مئوية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الطقس سيكون معتدلاً على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، أما ليلاً فالطقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على مناطق من جنوب سيناء.

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وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد، أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن حالة البحر المتوسط، قالت الهيئة، إنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وحول نسب الرطوبة العظمى والصغرى، من المتوقع أن تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 75 – 35، والسواحل الشمالية بين 88– 45، وشمال الصعيد بين 65– 25، وجنوب الصعيد بين 35 – 18.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة، تسجل على القاهرة العظمى 38 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى31 والصغرى 23، وقنا العظمى 42 والصغرى 28، والأقصر العظمى 42 والصغرى 28، أسوان العظمى 41 والصغرى 28.​