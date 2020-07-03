اليوم.. كيف تتغلب على قلقك من كورونا في محاضرة "أونلاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، محاضرة بعنوان "إغلب قلقك" اليوم الجمعة، من خلال البث المباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت رندا روفائيل، مدير عام الإدارة، إن المحاضرة تلقيها إيمان مصطفى، لايف كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج واستشاري تدريب تنمية، وتتناول المحاضرة المفهوم العلمي للتوتر والقلق، ومسببات التوتر، وما له من مردود على الحياة الشخصية والاجتماعية.

وأضافت روفائيل، أن المحاضرة تتناول أيضًا عرض لبعض الطرق الخاطئة وأخرى صحية للتعامل مع القلق.

وعلى هامش المحاضرة سيتم مناقشة الخطوات الواجب اتباعها للتعايش مع جائحة كورونا والعمل على الحد من انتشارها.

ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة التاسعة مساءً.​