أخبار مصر | بسبب الموجة الحارة.. الأرصاد تقدم 4 نصائح مهمة للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أربعة 4 نصائح مهمة للمواطنين، للتعامل مع الموجة الحارة التي ستبدأ اليوم، وتستمر عدة أيام.

ونصحت الهيئة، بشرب السوائل الباردة وارتداء الملابس القطنية، والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت توقعات الهيئة كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

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- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- ما زالت البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

موجة حارة تستمر حتى الأحد

في تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا اعتبارا من الخميس ولمدة 72 ساعة، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة حتى يوم الأحد القادم، وستتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و39 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع الحرارة سيصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة، وهو ما سيزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.، ناصحا المواطنين تجنب التواجد في أماكن مغلقة.

وشدد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة الحرص على تجديد الهواء في المكان الذي نتواجد فيه، مناشدا طلاب الثانوية العامة عدم التعرض للشمس بشكل مباشر.

وبالنسبة لدرجات لحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.