شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية: المتهم بالتحرش ترك الجامعة منذ 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن المدعو «أ.ز» الذي اتهمته مجموعة من الفتيات بالتحرش بهن واغتصابهن، ليس طالبا حاليا بالجامعة، وأنه غادرها منذ عام ٢٠١٨.

وأكدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على سياساتها التي لا تتسامح إطلاقًا مع التحرش الجنسي وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة.