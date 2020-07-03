شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح رعوية من البابا تواضروس للخدام: لا تكونوا كمن يعتقد نفسه خزينة معرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 8 نصائح رعوية إلى الخدام وأمناء الخدمة في الكنائس وذلك عبر تسجيلات صوتية نشرها الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية بعنوان «رسالة إلى كل خادم.. رسالة من البابا» الخميس كبديل عن العظات الروحية اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع الزحام.

وقال البابا: «إذا كنت خادم أو مسؤول أو أمين خدمة عليك ان تحترم موهبة كل إنسان مهما كانت صغيرة أو بسيطة وعندما تكتشف الطاقة والموهبة نميها في صورة حاجة تسجلها أو حاجة تكتبها أو حاجة تعملها أو توصلها لحد يكون بيفهم فيها اكتر منك وكمان وانت بتكتشف أو بتنمى هذة المواهب لابد ان تهتم بما يسمى بالعمل الجماعي لأن المواهب الفردية فيها تواجهها خطر الذات والانعزالية».

وحذر الخدام قائلاً: «إياكم ان يعتقد أحدكم مفهوم انا ابقى لوحدى كده احسن من كل اللى حواليا فكن انت ايضاً مبدع وحاول أن تطور امكانياتك ومواهبك الشخصية واعرف ان هناك فرق كبير بين الإبداع والابداع زى واحد عمال يعطي الاخرين وهو فاكر نفسه خزانة معرفة واسرار واللى حواليه عبارة عن صناديق فارغة».

واختتم البابا نصائحه الرعوية بقوله: «تجنب كلمة هي كده لان طريقة الابداع هي الطريقة الحوارية والاتجاهية والأهم تجميع الأفكار وضعوا أفكاركم موضع التنفيذ بما يعم الفائدة على الجميع ممن حولكم وافتحوا نوافذ الإبداع».