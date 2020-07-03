شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 41 يوما فى العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى، بدأت تتحسن تدريجيًا، وهناك تطور فى حالتها الصحية، بعد مرور 41 يوما على تواجدها فى العزل الصحى، لكنها ما زالت على جهاز تنفس صناعى اختراقى، داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل، ولا يمكن الاستغناء عنه فى الوقت الحالى.

وأكد المصدر الطبى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، مشيرًا إلى أن جهاز التنفس، لعب دور هام، فى ضبط نسبة الإكسجين فى الدم بنسبة 80%، لكنها لن تسطتيع الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقى، إلا أذا انتظمت نسبة الأكسجين فى الدم، وعمل الرئتين بشكل جيد.

وأوضح المصدر الطبى، أن الجهاز التنفس الصناعى الاختراقى، هو عبارة عن أنبوبة متصلة بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ويتم منحها الأدوية بإنتظام، لمساعدتها على التعامل مع جهاز التنفس.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.