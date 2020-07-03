شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار طرح أسماك طازجة ومجمدة بالمجمعات بأسعار مخفضة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار طرح الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة .

وكانت وزارة التموين قد اعلنت زيادة طرح كميات الأسماك فى فروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك البالغ عددها 26 فرعا بالقاهرة والجيزة، وطرحها بأسعار مخفضة بجانب توفير الأسماك أيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير كميات تتراوح من 20 طنا إلى 25 طن أسماك يوميا، بجانب استمرار، خدمة طهى الأسماك "الشوى والقلى" بفروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك بالقاهرة والجيزة، بهدف تلبية احتياجات المستهلك، وفى إطار العمل على تطوير أداء الخدمات بمنافذ الشركة، كما أن المخزون الاستراتيجى من الأسماك يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

يذكر أن وزارة التموين كانت قد شددت على المحلات التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، عدم السماح لهم "الزبائن "بدخول المتجر أو التسوق بدون ارتداء الكمامة وتدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة وأيضا تدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل المتجر وتوفير المواد المطهرة لاستخدام الزبائن فى مدخل المتجر والتطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن والالتزام بالمسافات المقررة فى التباعد الاجتماعى عند نقاط الدفع "الكاشير " وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " لحماية المواطنين من مخاطر العدوى أثناء التسوق وقيام مديريات التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنبيه على كافة المحالات التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر "السوبر ماركت ـ محلات الحلوانى ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية "على أن يتم اتباع التعليمات بجانب التزام كافة العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبى.