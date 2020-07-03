شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يتجول بملابس كاجوال وبدون حراسة فى أحد المولات الكبرى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صورة للدكتور محمد معيط وزير المالية، عبر منصات التواصل الاجتماعى، التقطها مع شاب، وكان الوزير يرتدى خلالها ملابس كاجوال وكمامة التزامًا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فيما أكد الشاب ويدعى إسلام، صاحب الصورة، فى تدوينه عبر حسابه على "فيس بوك"، أنه التقى الوزير داخل أحد المولات التجارية الكبرى فى محافظة الجيزة، والتقط معه هذه الصورة بينما لم يكن برفقته أى من أفراد طاقم حراسته.

وتفاعل أصدقاء الشاب مع صورته برفقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وكتب أحدهم: "شخصية طيبة جدًا ومحترم قوى"، فرد عليه الشاب صاحب الصورة، "محترم جدًا خلوق وأستاذ مالية"، وسألته أخرى: "معقول دا.. طيب كان بيعمل إيه؟"، فقال إسلام: "وزير زى بقية الناس وكان بيتسوق مع أسرته".