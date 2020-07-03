شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس: إلغاء غرف القياس بالمحلات بسبب كورونا و"المازورة" بديل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية، إن هناك تشديد على الإجراءات الاحترازية في أماكن بيع الملابس، مشيرا إلى أننا نحارب لبيع الملابس السليمة المستوردة بشكل جيد وغير ضامنين لذلك، حتى الملابس التي يتم استيرادها منها ما يتم استعادته بسبب إنتاجها من أقمشة غير صالحة للاستخدام الآدمى، فكيف نسمح لاستيراد الملابس المستعملة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، إلى أن كل المستويات السعرية موجودة في السوق المحلى، موضحاً أن المنتج المحلى يباع بـ50% من سعره نتيجة الظروف التي نمر بها.

وذكر رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية، أن استيراد الملابس المستعملة، يهدد الصناعة الوطنية للملابس، مضيفاً: "تم إلغاء غرف قياس الملابس تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، ويمكن القياس عبر "المازورة".