شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن بدء تسكين طلاب الفرق النهائية بالمدن الجامعية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب ، عن بدء تسكين طلاب الجامعة المقيدين بالفرق النهائية بالجامعة فى المدن الجامعية ، اليوم الجمعة ، وذلك خلال فترة اداء امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2019 /2020.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى لـ"الخليج 365" أن تسكين الطلاب سيتم تباعا وفقا لجدول معلن بكل كلية فى يوم محدد وذلك بهدف تجنب أى زحام أو تجمعات للطلاب .

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان فى تصريحه إلى ان إقامة الطلاب بالمدن الجامعية ستكون مجانا طوال فترة الامتحانات بالإضافة إلى إقامة كل طالب فى غرفة منفردة ومنع التجمعات داخل المدينة بين الطلاب .

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وفى نفس السياق ، كان الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، كشف عن الخطة الكاملة لجامعة حلوان لاتمام امتحانات طلاب الفرق النهائية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ، من حيث وضع جداول الامتحانات ، بالإضافة إلى استقبال الطلاب المغتربين للإقامة بالمدن الجامعية.

وقال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، إن كليات الجامعة انتهت من وضع الجدول الزمنى لامتحانات طلاب الفرق النهائية، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت المقبل 4 يوليو في بعض الكليات ، وكذلك 11 يوليو وتكتمل المنظومة يوم 18 في كل الكليات ، موضحا أن بعض كليات الجامعة تمتد بها الامتحانات لما بعد عيد الأضحى المبارك مثل كلية التجارة والحقوق وذلك نظرا لكثافة الأعداد بالطلاب.