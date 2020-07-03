شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف اسم الدلع لرجل الأعمال نجيب ساويرس وهو صغير.. يا ترى كان إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن "اسم الدلع" الذي كان يطلق عليه أثناء مرحلة الطفولة، حينما سأله أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ذلك.

ورد رجل الأعمال نجيب ساويرس على سؤال أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كان نصه :"مهندس نجيب كانو بيدلعوك بإيه وأنت صغير؟".. وهنا علق رجل الأعمال قائلا :"الصعيدي المشاغب".

Advertisements

على صعيد آخر، حذر المهندس نجيب ساويرس، من وجود منشورات مزورة لصفحة انتحلت اسم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عبر فيسبوك، تم تداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، تفيد بأنه سيقدم مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه مصرى لشعوب الدول العربية، مؤكدا أن هذه الرسالة مزورة.

وجاء نص المنشور المزيف: " بمناسبة مرور 65 عام على مولدى، ونظرا للظروف القاسية التى تمر بها البلاد، أقر أنا نجيب أنسى ساويرس بتقديم بعض المساعدات لكافة الدول العربية الشقيقة من خلال مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والتى تم تأسيسها عام 2001 باسم العائلة، ويصل مجموع هذه المساعدات إلى 50 مليون جنية مصرى وسيتم توزيعهم على شعوب الوطن العربى، وهذا بعد اجتماع بين عائلة ساويرس وبعض أحفادى"، وعلق ساويرس على هذا المنشور المزيف، قائلا: "هذه رسالة مزورة "