شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحيل المشرف على واقعة انهيار عقار على حفار ببشتيل للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة بأنه في ضوء ما أثير علي مدار أمس الخميس، بعدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انهيار عقار أثناء إزالته علي حفار في منطقة بشتيل بمركز أوسيم اتخذت محافظة الجيزة عددا من الإجراءات حيال ما تم في ذلك الشأن وشملت، إحالة مسئول الاشراف عن تنفيذ قرار الإزالة للعقار المكون من أربع ادوار على مساحة 350 متر تقريباً والكائن بشارع الكباش ببشتيل إلى التحقيق، وذلك للإهمال في تنفيذ قرارات الإزالة للعقار وعدم تطبيق المعايير الهندسية الصحيحة في إزالة العقار الأمر الذي عرض حياة المشاركين في الإزالة للخطر .

كما وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإجراء الكشف الطبي الكامل علي سائق الحفار للتأكد من عدم إصابته باي مكروه عقب الإزالة وقد تم بالفعل التأكد من سلامه سائق الحفار وعدم إصابته باي مكروه .

وأكدت محافظة الجيزة ان قطار الإزالات للعقارات المخالفة مستمر بدون توقف لردع المخالفين وتؤكد المحافظة علي حرص المحافظة الكامل علي سلامة المشاركين في أعمال الازالات سواء عمال أو متابعين أو فنيين مع رفضها الكامل لاي إهمال في تنفيذ قرار الإزالة .

Advertisements

كما تثمن محافظة الجيزة الإخلاص والتفاني في العمل الذي يطيقه الجميع علي الارض للإصرار علي مواجهة مخالفات البناء مهما بلغ حجمها .