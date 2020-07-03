شكرا لقرائتكم خبر عن رأي الشارع.. هل تؤيد قرار استبدال الإجازة وسط الأسبوع بيوم الخميس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت كاميرا ”الخليج 365” عددٍ من المواطنين لمعرفة رأيهم فى قرار استبدال الإجازة وسط الأسبوع بيوم الخميس، حيث جاءت أغلب الآراء مؤيدة لذلك القرار لما فيه راحة للمواطن.

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وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إنه في الدول الأوروبية يقومون بتغير الإجازات لتكن الإثنين، لأن السبت والأحد نهاية الأسبوع لديهم، مشيراً إلى أن أول تطبيق لاعتماد يوم الخميس بديلاً للإجازات الرسمية الواقعة فى منتصف الأسبوع هو هذا الأسبوع.

وذكر أن إجازة 6 أكتوبر ستوافق يوم الثلاثاء، وسيتم استبدالها يوم الخميس، كما سيكون هناك استثناءات عيد الفطر والأضحى وعيد الميلاد وكذلك شم النسيم يوم الإثنين، مشيراً إلى أن الموضوع لا يرتبط بكورونا ولكنه يرتبط برغبة الحكومة في منح المواطنين فرصة في الاستفادة بالإجازة، معلقاً: "قرار مثل ذلك له ترحيب كبير، يعادل منحهم منحة أو مكافأة".