شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تكشف حكم اللعب بالطائرات الورقية.. وتحذر الشباب والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على كثرة حالات الوفاة للأطفال والشباب بسبب الطائرات الورقية. وقالت دار الإفتاء المصرية:"اللعب مِن وسائل الترفيه والترويح عن النفس التي أباحها الإسلام لكونه من متطلبات الفطرة الإنسانية والنفس البشرية. واللعب مباحٌ وجائزٌ إذا كان فيه ما ينفع الناس في عقولهم واستعادة نشاطهم والتَّقوِّي على مواصلة حياتهم؛ وهو ممنوع إذا كان مضيعة للوقت وانشغل به الشخص عن مصالحه الدينية والدنيوية أو عاد على صاحبه بالضرر أو التأثير على جَسَده أو أخلاقه وعقله بشكل سَلْبيٍ؛ مما قد يُحَوِّل اللعب من مصدر للبهجة والسعادة إلى سببٍ مباشر لحصد الأرواح بطرق متعددة. انتبهوا أيها الأطفال والشباب وخذوا حذركم للحفاظ على حياتكم.

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