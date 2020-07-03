محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، تعديلات قانون المهن الطبية، الذي يهدف إلى تحسين أجور العاملين بالمنظومة الصحية، والذي قدمته الحكومة للبرلمان تقديرا لجهود العاملين فى مواجهة فيروس كورونا .
ونص مشروع القانون الذى حصل الخليج 365 على نسخة منه، على زيادة البدل الفئات الخاصة كما جاء بمشروع القانون، كالآتي:
- ١٢٢٥ جنيهًا للأطباء البشريين، و٨٧٥ لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و۷۹۰ لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠ للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على بدل العدوى المخصص للعاملين بالمهن الطبية بالقانون الجديد "نص كامل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.