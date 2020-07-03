تعرف على بدل العدوى المخصص للعاملين بالمهن الطبية بالقانون الجديد "نص كامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، تعديلات قانون المهن الطبية، الذي يهدف إلى تحسين أجور العاملين بالمنظومة الصحية، والذي قدمته الحكومة للبرلمان تقديرا لجهود العاملين فى مواجهة فيروس كورونا .

ونص مشروع القانون الذى حصل الخليج 365 على نسخة منه، على زيادة البدل الفئات الخاصة كما جاء بمشروع القانون، كالآتي:

- ١٢٢٥ جنيهًا للأطباء البشريين، و٨٧٥ لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و۷۹۰ لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠ للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين