السياحة: حصول 21 مركزا للغوص والأنشطة البحرية ويخوت على شهادة السلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول 12 مركزا للغوص و7 يخوت سفاري ومركزين للأنشطة البحرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي المحافظات المعنية، أقرت استيفاء ٨ مراكز للغوص بمحافظة جنوب سيناء هم: مركز غوص بلو أوشن دايف كلوب و بابلز تيم وبلو سى دايف كلوب و غواصى دهب و سي دانر و فانتسى دايفرز و دهب دايفرز لودج و رد سى ترايب و رد سى ريلاكس و اوركا و سكوبا سيكرز، و مركز ايجيبت صن مارين سقالة ترافكو للأنشطة البحرية، ومركز واحد للغوص في محافظة البحر الأحمر هو جيلو اوتا دايفينج سنتر هورجادا.

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وأضافت، أن سبعة يخوت سفاري حصلت على الشهادة المعتمدة وهم فى اي بى مرسيليا و مرسيليا ستار و هامر هيدا و هيفين روبير و بلو و بلو بيرل و بلو سيز ومركز غوض جيلو اوتا داينفج سنتر هورجادا ومركز واحد للأنشطة البحرية هو محمية بيتش.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد مراكز غوص، ويخوت سفاري، ومراكز أنشطة البحرية، التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل وفقا لاشتراطات السلامة الصحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بلغ حتى الآن ٢٠ مركزا للغوص و ١٣ يختا و ٤ يمراكز للأنشطة البحرية.

وأكدت، أن لجان الفحص ستستمر في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز واليخوت التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.