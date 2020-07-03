محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 أعلنت المخرجة بالفضائية المصرية، نجوى الشيمي، إصابتها هي ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، مطالبة أصدقائها بالدعاء لها بالتماثل بالشفاء.

وكتبت "الشيمي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخميس،: "أنا بتعافى من كورونا، أخدتها وطبعا ماما أخدتها مني، الحمد لله قدر الله وماشاء فعل، الصعب عدى، أنا في مرحلة بعد تعدي الموت، اللهم أنت الشافي العافي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخرجة بالفضائية المصرية تعلن إصابتها بكورونا: الصعب عدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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