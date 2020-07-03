بالشروط والخطوات.. إجراءات تركيب عداد "كودى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

بدأت منصة الكهرباء الإلكترونية، أمس، تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم من المخالفين وسارقى التيار الكهربائي، ممن يتعاملون بنظام الممارسة أو الضبطية القضائية، كشرط أساسي للتقديم على تركيب عداد كودى.

وتستهدف المرحلة الأولى من الطلبات تلقى ٦٥٠ الف طلب للمخالفين وسارقى التيار الشرعيين الذين يقومون بسداد قيمة الممارسات أو الضبطية القضائية من خلال "قسيمة" يحصلون عليها كل شهرين .

وينشر الخليج 365، كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم عملية التقديم على طلبات العدادات الكودية، والإجراءات والشروط والمستندات التى يجب توافرها عند تركيب العدادات الكودية، وهي كالتالي:

أولا : التقديم على عداد كودي عبر المنصة الإلكترونية

1 - صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).

2- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3-إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

4- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الانترنت.

ثانيا : شروط تركيب العداد الكودي.

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1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

2- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية .

4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

7-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبق الدفع و لكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

8- سعر الكيلو وات\ ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.